受惠於AI半導體需求，南韓近期出口向好，7月出口額年增13.9%，為連續10個月出現成長。但最新報告顯示，近10年南韓出口增幅不如中國大陸與台灣，就連做為主力項目的電子產品與汽車出口都遭中台兩地超越。

據《韓聯社》報導，南韓經濟人協會以國際貨幣基金（IMF）與南韓貿易協會等的統計資料進行分析，在19日發布了以「東亞四地（南韓、日本、中國大陸和台灣）出口分析」為題的報告。

這份報告中指出，南韓出口額從2013年的5596億美元增至2023年的6322億美元，增幅達13%。然而同期的中國大陸出口額狂增54.8%，台灣增幅也高達36%，日本則遠遠落後，僅增加0.3%。換句話說，南韓出口增幅只有中國大陸的4分之1、台灣的3分之1。

南韓除了出口總額成長幅度遠低於中台，在電子產品、汽車、半導體、機械這4大出口主力產品中，就有2樣分別遭到台灣與中國大陸超越。其中台灣2023年電子產品的出口額為2063億美元，較2013年暴增80.7%。可是南韓同期電子產品出口僅成長26.4%，2023年的1713億美元出口額也不如於台灣。

另外在汽車方面，中國大陸在2023年的出口額為1925億美元，較2013年激增228.8%，可是南韓在2023年的出口額僅為918億美元，10年來僅成長26.2%。