H-ACE將生產澳洲向韓華集團採購的軍用車輛。圖為AS9自走砲日前進行射擊測試。（取自韓華防衛澳洲分公司網站）

南韓「韓華防衛」集團在澳洲開設的「韓華軍用車輛卓越中心」（H-ACE），23日正式啟用，為韓華在南韓以外的首座軍用車輛生產基地，將製造AS9自走砲、AS10裝甲彈藥車與AS21「赤背蛛」步兵戰鬥車（IFV）等，以滿足澳洲訂單，同時擴大該公司海外市場。

位於澳洲維多利亞州吉朗的H-ACE，23日舉行開幕儀式，澳洲副總理兼防長馬勒斯、南韓國防採購計畫管理局（DAPA）局長石鐘根、澳洲陸軍參謀長史都華中將等人都親自出席；該工廠占地約15萬平方公尺，斥資1.7億美元（約新臺幣54億元）打造而成，預計將為吉朗創造至少1800個工作機會。

H-ACE第一階段將生產澳洲2021年簽約採購的AS9自走砲與AS10裝甲彈藥車；第二階段則製造澳洲2023年訂購的129輛AS21「赤背蛛」步兵戰鬥車，且預計2026年先交付「赤背蛛」原型車。

澳洲共向韓華集團採購30輛AS9自走砲與15輛AS10裝甲彈藥車；目前已交付2輛AS9與1輛AS10進行測試與接裝工作，後續車輛將由新廠進行生產。

南韓DAPA局長石鐘根表示，H-ACE將成為韓華集團進入全球市場的重要一步，同時加強南韓與澳洲的國防合作關係；而韓華也希望藉此加速進軍「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）市場。