韓國《朝鮮日報》報導，韓國國防部檢察團28日表示，情報司軍務員A某（49歲）已供述，自2017年被中國情報人員收買，洩露了多項韓國軍事機密。

韓國國防部檢察團27日以違反《軍隊刑法》中一般利敵、特定犯罪加重處罰等相關法律（賄賂）、違反《軍事機密保護法》等罪起訴、逮捕了A。

一直在調查此次事件的國防部檢察團相關人士28日表示，A多次通過人頭賬戶收受中國情報員上億韓元的財物，並利用情報司內部安全漏洞，持續探測、收集、洩露軍事機密。

在情報司擔任組長的A將自己可以處理的軍事機密和從情報司以「外借」形式獲取的軍事機密，通過靜音照相機拍攝等方式記錄，並從營外個人宿舍上傳到中國網絡雲端服務器，並使用網絡遊戲的語音來傳遞資訊。

檢察團相關人士表示，從2022年6月開始，已確認A透過秘密文件方式洩露12件、語音信息方式洩露18件，共洩露了30件韓國軍事機密。A從2022年開始洩露的機密中，披露了情報司部分隱密要員的身份信息、情報司的整體任務和組織編制、韓國情報部隊的作戰方法和計畫、對特定地區的局勢分析等。

A供稱主張，自己曾於2017年在中國機場被中國情報人員逮捕，且在韓國的家人受到威脅，因此被中國收買。但韓軍檢方認為，A更可能是為了錢。A曾積極表示，如果以後中國給更多錢，就會送去更多資料。A向中方要錢約40次。

軍方檢察機關對A的人頭賬戶進行分析後發現，他在2019年以後收受了約1.62億韓元。2017年至2018年，A曾前往中國時收取了現金。但由於沒有物證，很難掌握該期間其收取財物的金額。

軍方檢察官說：根據A的陳述，對方並非中國公安，而是情報機關要員，是有著朝鮮族口音的男性。但由於使用化名，尚未掌握確切身份。

A從2017年開始洩露機密，但韓國反間諜機關到了今年6月才發現、展開調查。韓軍檢機關就此解釋，A本身就是情報活動專家，手法非常周密。是韓國防諜司自己發現後，調查2個多月後才查明，期間恢復了A刪除的2000多條語音信息。