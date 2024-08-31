「韓華海洋」位於巨濟市的造船廠，將為美軍艦艇進行檢修。（取自韓華海洋網站）

軍聞網站「Naval News」29日報導，南韓「韓華海洋」公司首度獲得美國海軍後勤維修合約，將在該公司的巨濟造船廠為美軍1艘後勤支援艦，提供「保養、修理與翻修」（MRO）業務。這是南韓首次為美軍艦艇提供維保，展現兩國緊密的國防合作關係。

報導指出，「韓華海洋」7月30日宣布和美國海軍簽署「船舶維修勤務協議」（MSRA），證明該公司優異技術與先進能力，已通過美國海軍嚴謹評估，如今也成為南韓造船巨擘中，首個具備相關資格、並展開業務的船廠。

「韓華海洋」表示，本次得標的維修合約，是該公司首度根據MSRA所頒授的資格條件，為美軍大型艦艇提供後勤維保支援，該艦預計9月就會停靠巨濟廠，開始接受檢修。未來可望透過競標相關合約，參與每年總額達20兆韓元（約新臺幣4800億元）的美海軍MRO市場。

報導指出，「韓華海洋」6月自挪威Anker ASA公司手中，收購美國東岸的費城造船廠，並獲得美海軍部長德爾托羅肯定與支持，期許該公司發揚傑出管理績效與實務經驗，協助美國海軍提升造船能量，以及國家戰略發展。