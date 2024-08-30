●美國貿易代表戴琪周四發布聲明，就加拿大宣布對中國製電動車加徵100%進口關稅以及對中國鋼鋁材加徵25%進口關稅的決定表達高度肯定、讚揚加拿大政府決定對中國由國家主導、不公平和反競爭的非市場政策及做法採取強有力的行動，稱此舉是確保加國工人和企業能在電動車和鋼鋁產業公平競爭重要的一步。戴琪並表示她期待與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）合作，讓美國和加拿大繼續以共同的價值觀做為基礎，促進北美的就業、投資與繁榮。

●中國國家主席習近平周四在北京人民大會堂會見來訪的白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。習近平強調中國的對外政策公開透明並堅持走和平發展道路，在實現自身發展的同時，也願意和其他國家共同發展。中方希望與美國一起找到和平共處、共同發展的正確相處之道。蘇利文重申美方「四不一無意」立場，即不尋求打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求透過強化同盟體系對抗中國以及不支持「台灣獨立」和無意與中國發生衝突，他強調美方「一個中國」政策沒有改變，也無意將台灣當作遏制中國的工具。

●美國商務部公布，第二季國內生產毛額（GDP）季增年率修正值從原先公布的初值2.8%上修至3%，高於市場預期的2.8%與第一季的1.4%。佔美國經濟產值三分之二的消費者支出從增長2.3%大幅上修至增長2.9%，是調升GDP的主要原因。此外，美國第二季個人消費支出（PCE）價格指數季增年率從初值2.3%上修至2.9%，遠低於市場預期的2.2%。核心PCE價格指數季增年率從初值2.9%下修至2.8%，低於市場預期的2.9%。

●美國勞工部公布，上周（截至8月24日）初次請領失業給付人數周減2000人，為23.1萬人，略低於市場預期的23.2萬人。上周初領失業金人數4周均值為23.15萬人，周減4750人。截至8月17日止當周，美國續領失業金人數周增1.3萬人，為186.8萬人，略少於市場預期的187萬人。

●美國上修Q2經濟成長率，使聯準會9月只降息25個基點的預期升高，周四美元指數一度上漲0.48%至101.58，本周以來暫漲0.6%，有望創下4月初以來最大單周漲幅。美元兌日圓一度急升0.66%至145.55日圓，創下1周新高。

●中東局勢不明、利比亞原油出口受阻，以及伊拉克出口減少，周四國際原油價格在連跌兩天後反彈。紐約期油收漲1.87%，報每桶75.91美元，盤中一度大漲3.21%至76.91美元。倫敦布蘭特期油漲1.64%，收在每桶79.94美元。

●投資人觀望周五發布的關鍵通膨數據，但聯準會9月降息已成定局，仍給金價帶來支撐，周四紐約期金收漲0.9%，報每盎司2560.3美元。現貨金價收漲0.66%至每盎司2521.17美元，盤中一度漲0.95%至2528.65美元。