漢唐2024年第二季合併營收113.71億元，季減7.2％、年減35.46％，為近2年低。但營業利益12.07億元，季增1.46％、年減22.67％，自近2年低回升。因業外收益減少，歸屬母公司稅後淨利11.92億元，季減6.36％、年減3.61％，每股盈餘6.36元，仍雙創同期次高。

累計漢唐上半年合併營收236.25億元、年減28.82％，營業利益23.98億元、年減21.03％，仍雙創同期次高。配合業外收益倍增、創7.37億元新高挹注，使歸屬母公司稅後淨利24.66億元、年增4.31％，每股盈餘13.15元，雙創同期新高。

觀察漢唐本業獲利指標，第二季毛利率、營益率「雙升」至13.42％、10.62％，雙創近7季高。上半年毛利率、營益率回升至12.95％、10.15％，分自同期新低、近8年同期低點回升。上半年業外收益創高，主要受惠利息收入及匯兌收益跳增挹注。

漢唐指出，隨著AI趨勢持續爆發，晶圓代工龍頭先進製程比重攀升，記憶體市場隨著DRAM需求改善、AI伺服器建置及高頻寬記憶體（HBM）需求續增，使美系記憶體大廠建廠計畫及投資亦可望回溫，公司將持續受惠2大主要客戶的建廠計畫及資本支出。

漢唐表示，將持續深耕晶圓代工龍頭2奈米廠專案，並積極打入CoWoS先進封裝廠建造領域，以拓展技術領域與建廠經驗。而美系記憶體大廠台中A3 Module 2A廠已於6月底已移交給業主，目前正積極進機，後續將積極跟進未來2B廠建廠及擴廠專案。

整體而言，隨著AI技術快速發展、記憶體市場展望好轉，漢唐預期將帶來更多接單機會，雖然去年因認列美國專案營收墊高基期，但隨著客戶目前加大投資的市場情況，對今年營運展望維持樂觀，預期營收應可優於2022年的482億元、改寫歷史次高。

漢唐業務長暨發言人許俊源表示，目前在手訂單幾乎多為台灣專案，晶圓代工龍頭美國廠一期僅剩少許金額未認列。目前的最大挑戰為物價波動、缺工、人力成本，會更謹慎的盡力面對各種挑戰，預期隨著訂單營收認列，下半年營收及毛利率均可望進一步提升。

對於晶圓代工龍頭規畫興建美國二期及德國廠，許俊源表示，美國二期會選擇較有把握、較適合公司承接的工程案，德國廠規畫的參與模式則與日本熊本廠相同，即建廠工程由當地業者統包、台廠協助支援相關廠務系統，公司也積極爭取新加坡建廠工程訂單。