展望第三季，預期聯亞中國客戶對25G DFB LD拉貨持穩，10G LD需求穩健，將帶動聯亞Telecom(電信)營收穩定。另外，消費性產品陸續有開發案件出貨，預期穩定貢獻營收。矽光品部分，北美CSP客戶AI運算叢集則陸續升級至1.6T，並且於8月陸續出貨，中國CSP業者也對搭載800G矽光技術的光收發模組提升需求，自7月已開始出貨，中國客戶對800G矽光LD需求長線成長。法人預估，聯亞第三季營收季增上看2成，惟單季仍恐持續虧損，但幅度會相較第二季收斂。

以2024年全年來說，中國Telecom需求穩定，估計聯亞的Telecom營收小幅年減；高速矽光雷射晶粒陸續在800G、1.6T出貨帶動下，預期進一步推 Datacom(資料中心)營收成長，雖然消費性雷射2024年無法獲得美系手機客戶採用，但中國客戶採用GaAs製程雷射晶粒的車用LiDar LD陸續在今年第一季後量產出貨，其他類產品營收可望成長，整體來說，法人預期，聯亞2024年營收將相較2023年成長逾2成。