上銀集團旗下上銀、大銀微系統兩公司資源整合，攜手參加台灣機器人與智慧自動化展，展出工業機器人、焊接機器人、直角座標機器人，為各產業及客戶提供自動化解決方案外，上銀開發晶圓移載系統EFEM，結合大銀微系統高精密奈米級平台，以正負2奈米的伺服穩定度，在晶圓封裝及檢測等關鍵製程，為客戶提供整體解決方案。

上銀董事長卓文恒表示，下半年市況及景氣雖然還不明朗，但他對未來看法正向。近期他與經銷商、子公司開會，獲得訊息是亞洲已是谷底，日本可望從谷底翻升，目前歐洲市場表現最差，歐洲6月降息、7、8月暑休，應該也是谷底，預期第四季至明年第一季會慢慢好轉，美國也討論9月要降息。各產業需求不一，工具機只有大型機、複合機及專用機還可以，標準機還不好，航太、半導體及自動化產業需求較好。

卓文恒表示，上銀滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件訂單從去年11月緩步回溫，目前滾珠螺桿在手訂單能見度2.5～3個月，線性滑軌在手訂單2-2.5個月，整體平均在手訂單2.5～3個月。下半年可望維持第二季水準，全年營運目標是營收要比去年成長，獲利可望持平。

大銀微系統執行副總經理游凱勝指出，大銀目前精密運動及控制元件訂單能見度從1.5個月延長為2個月，高階精密定位平台及半導體業訂單能見度顯著增加，訂單能見度從原本3～6個月延長為3～8個月，最長訂單能見度達8個月，設備製造商開始與大銀洽談2025年訂單。大銀今年營運可望一季比一季好，第三季比第二季好，第四季又比第三季好，今年營收及獲利期望優於去年