上銀集團這次展出上銀精密零組件從螺桿、線軌、機器人模組、特殊軸承、減速機，至大銀的高精度奈米級平台、各式直驅馬達以及真空用專用馬達等，已是世界前三大半導體設備廠及精密檢測、自動化所需的合作夥伴。

這次展出的工業機器人、焊接機器人、直角座標機器人可為各產業及客戶提供自動化解決方案，關鍵零組件也在這些機器人的傳動需求上，發揮關鍵作用，已經應用在救援用機器狗、農場機器人，醫療機器人，還是其他專業領域的服務型機器人，上銀的關鍵零組件技術均大幅提升了這些機器人的運動精度和控制穩定性，加速了各個應用領域中的自動化普及和發展。

本次上銀展區以綠意盎然的森林為主題，結合多元的自動化展機與關鍵零組件、機電整合產品，展示HIWIN因應未來趨勢在各產業中的完整解決方案，以及對環境保護的承諾，象徵著科技與自然和諧共生的理念。展示內容包括關鍵零組件及次系統、系統的研發與製造，從零組件到產品智動化應用，呈現HIWIN在自動化及智慧製造領域應用於多元產業的技術能量。