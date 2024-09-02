銀行業前7月稅前淨利3574.3億元，年增達356億元或11.06％，改寫同期新高。其中，國銀3285.1億元、年增11.93％，外銀在台分行118.6億元、年增16.27％，陸銀31.5億元、年增11.7％，信合社30.1億元、年增6.74％，票金52.3億元、年增3.77％，僅儲匯56.7億元、年減23.89％。

證券期貨業前7月稅前淨利933.69億元，年增達302.18億元或47.85％。其中，證券商742.78億元，年增達249.92億元或50.71％，期貨商53.26億元，年增10.33億元或24.06％，投信業137.65億元，年增達41.93億元或43.8％。

保險業前7月稅前淨利3186億元、年增達1891億元或1.46倍，改寫同期次高。其中，壽險業稅前淨利3005億元、年增達1774億元或1.44倍，主要受惠淨投資收益躍增，填補業務承保損失增加缺口，產險業稅前淨利181億元、年增達117億元近1.83倍。

對於國銀前7月稅前淨利改寫同期新高，主要受惠金融市場行情佳，帶動財富管理手續費收入增加有關，且海外旅遊熱潮帶動信用卡消費簽帳金額，同步挹注手續費收入，整體而言銀行業近3年獲利呈現逐年攀高態勢。

證期局副局長高晶萍指出，今年以來股市成交價量俱增，帶動證券業經紀收入及承銷自營業務同步增加，期貨商同樣受惠經紀業務交易量增及自營操作績優，投信業則受惠資產管理規模擴大增加經理費收入，截至7月底達8兆6680億元、年增達2兆6718億元或44.56％。