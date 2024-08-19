健策因近期股價飆漲，應主管機關要求公告獲利自結數，健策自結7月稅前盈餘為3.88億元，年增20%，稅後盈餘為3.06億元，年增17%，單月每股盈餘為2.14元。

健策今年前7月合併營收為74.51億元，年增10.51%，稅後盈餘為18.69億元，每股盈餘為13.23元。

健策表示，今年營運有望逐季攀升，全年業績會比去年好。

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