史上最嚴限貸令，讓不少民眾申請房貸卡關，面臨交屋難題。過去3年間，全台核發超過51萬戶建照，而2022年更高達18萬戶，創下近30年新高，若按照每戶3年工期計算，估今年將迎來交屋高峰期。然而，近期申請房貸遲遲無法核准，對於即將交屋的民眾而言，恐怕會成為一大噩夢。

近年台灣房市火熱，據內政部統計資料，2020到2022年間，全台核發51餘萬戶建照，其中2022年高達18萬674戶，刷新1995年以來的歷史紀錄。若以工期3年計算，當年度建案最快於今年出現交屋潮，但銀行祭出「最嚴限貸令」，不僅提高貸款門檻，更令人擔憂的是交屋在即，貸款卻下不來，對購屋民無疑是一大衝擊。

央行日前籲請各銀行自主管理不動產貸款總量，被解讀為抑制過熱房市，引發市場疑慮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行提前出手，避免資金過多流入房市，雖然短期會痛，但從長遠來看，對市場健康發展有利。由於過去1年住宅貸款金額增加 9767億元，成長速度驚人，鑑於過去年房市過熱的經驗，央行適時出手管控，也可避免未來發生金融壞帳的風險。

央行公布5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承做放款金額與利率，7月5大銀行購屋貸款衝到1217億元，年增116%，寫下該數據公布30年以來的單月新高。

曾敬德指出，新青安一個月的核貸金額約6、700億元，但光5大銀行一個月購屋貸款金額就高達1217億元，可能一方面市場熱絡包括交屋也多，一方面新青安超過1千萬的部分也在公股承做，帶動金額寫下單月新高，央行可能參考許多數據後，提前踩煞車，避免後續風險升高，維護金融秩序穩定。