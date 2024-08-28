AI巨頭輝達（NVIDIA）財報即將揭曉，市場嚴陣以待，觀望氛圍升至最高點，輝達股價28日小跌約1％開出；然伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）遭到知名做空機構盯上，指出其有會計操縱問題，拖累其股價崩跌逾19％，對AI族群影響值得關注，美股四大指數集體開低，台指期夜盤小跌27點，暫報22,378點。

輝達財報市場引頸期盼，市場預估其第二季營收約將落在286億美元、第三季營收則將達315億美元，美股四大指數28日全數下挫開出，然台指期夜盤仍維持小漲。

期交所內商品也呈現小漲小跌態勢，小臺指期持平平盤、微臺指上漲2點、電子期下跌0.1點、小電子期上漲0.4點、半導體30期貨下跌9點；台積電ADR開盤走揚，然台積電期貨夜盤則是維持平盤，報964元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則漲跌互見，美國道瓊期貨、美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨分別下跌30點、39點、2.5點，美國標普500期貨小漲0.5點，英國富時100期貨也小漲32點，報8,357點。

商品期貨同樣漲跌分歧，黃金US期下跌11.8點、台幣黃金期上漲3.5點、布蘭特原油期貨則是下跌25點。

元富期貨表示，雖然指數受限於季線反壓，不過類股呈現輪漲格局，28日有資金進場卡位輝達概念股或是蘋果新機題材股。目前指數維持在月季線之間震盪，持續量縮整理，等待輝達財報公布後才有個方向。