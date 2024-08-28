AI霸主輝達將於周三（28日）美股盤後公布財報。市值達3兆美元的輝達被視為衡量科技行業AI支出的風向標，牽動全球投資人敏感神經。周三美股早盤，以科技股為主的那斯達克指數一度跌逾百點，道瓊工業指數持續在平盤附近震盪整理。台積電ADR開盤雖小漲，但盤中由紅翻黑。

截至台北時間28日晚間10點30分，道瓊工業指數下跌0.70點（或0.00%），暫報41249.80點；那斯達克指數下跌56.35點（或0.32%），暫報17698.47點；標普500指數下跌3.55點（或0.06%），暫報5622.25點；費城半導體指數下跌28.71點（或0.56%），暫報5124.92點。

5大科技巨頭僅蘋果走強，上漲0.71%，谷歌母公司Alphabet跌0.95%，微軟跌0.33%，亞馬遜跌0.67%，臉書母公司Meta跌0.19%。半導體類股普遍走跌，輝達跌0.71%，超微跌1.32%，台積電ADR小跌0.05%，聯電ADR逆勢上漲0.52%。

華爾街一直在關注輝達的財報，希望藉此衡量科技與AI板塊的可持續性與未來潛力。2024年迄今，輝達股價已飆升逾150%，引發投資人對該股還有多少運行空間的疑問。

投資人將把關注重點放在輝達Blackwell晶片的交付時間表，以及該公司對最新AI需求情況的表述。Wedbush分析師Dan Ives表示，即將到來的輝達財報是近年來最重要的科技財報。他指出，輝達這份財報之所以如此重要，是因為股市中蓬勃發展的AI投資很大程度上倚賴輝達的GPU晶片。