即將在8月30日迎來94歲生日的「股神」巴菲特，或許有機會提前獲得一份特別的禮物。截至周二（27日）收盤，巴菲特執掌的投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）市值已接近9930億美元，距離加入「兆美元俱樂部」的里程碑只差最後的70億美元。

據美國財經新聞網站《MarketWatch》報導，一旦跨越1兆美元門檻，波克夏海瑟威將成為全球第9家、美國第8家市值達1兆美元以上的公司。

目前全球8家加入「兆美元俱樂部」的公司包括了美股「7巨頭」的所有成員，也就是輝達、微軟、蘋果、亞馬遜、臉書母公司Meta、谷歌母公司Alphabet與特斯拉，以及中東石油巨頭「沙烏地阿拉伯國家石油公司」（Saudi Aramco）」。

在以上8家公司中，除了特斯拉，目前市值都仍舊處於兆美元關卡上方。蘋果在2018年夏天成為第一家市值達兆美元里程碑的上市公司。特斯拉截至周二收盤的市值已回落至6683.5億美元，僅為2021年底峰值的約一半。

自2024年初以來，波克夏海瑟威的總市值累計增加約2180億美元，比美國運通、麥當勞、思科、富國銀行等美國各行業代表性公司各自的市值還要多。

8月初美股開始大跌之前，巴菲特再度展示其先知先覺的投資能力。波克夏在第2季大砍約一半的蘋果持股，直接套現750億美元，並將其現金儲備提升至2769億美元，創下歷史紀錄。而波克夏A股27日收在69萬1349美元，今年來上漲27.4%，波克夏B股今年的漲幅更達29.2%，27日收在460.63美元。