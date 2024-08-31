Spotted in Palm Beach, Florida. A @Tesla Model Y with #LiDAR and CA Manufacturing (MFG) Plates. Can anyone offer details/insights? pic.twitter.com/5Uh4WU0U41 — Grayson Brulte (@gbrulte) May 20, 2021

特斯拉預計於 10 月 10 日展示其自動駕駛計程車「Robotaxi」，目前正於美國北加州積極進行路面測試。然而，有網友發現，用於測試的 Model X 竟配備了光學雷達（或稱雷射雷達，LiDAR）感測系統，與特斯拉一貫宣稱「全自動駕駛不需要光學雷達」的立場相互矛盾。先前，特斯拉執行長馬斯克曾表示，光學雷達感測是「死路一條」，而任何依賴此技術的企業都注定失敗。

綜合外媒報導，特斯拉堅持以「視覺優先」策略發展電動車，堅決採用外部攝影機取代光學雷達與超音波感測器等技術。目前，特斯拉全自動駕駛系統仰賴外置攝影機，馬斯克屢次強調此技術足以應付未來的駕駛挑戰，不需要仰賴光學雷達技術來蒐集路面實況數據。

日前曝光的相片顯示，一輛特斯拉Model X 工程車正在北加州進行測試，其車頂安裝著光學雷達感測器，該裝置為來自光達設備大廠Luminar Hydra，主要用於自動駕駛資料蒐集和電子視覺分析。2021年5月，在佛羅里達州棕櫚灘也發現一輛Model Y的車頂裝設光學雷達，引發關注。

知情人士透露，特斯拉預計於10 月 10 日在華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）的電影工作室發表備受期待的 Robotaxi。

事實上，馬斯克於2019年曾公開表達對光學雷達技術的負面看法，批評其昂貴又難用，並稱任何仰賴光學雷達的企業都注定失敗。不過，光達設備大廠Luminar 於5月宣布，特斯拉已訂購價值200萬美元的光學雷達感測器，這筆訂單占該公司首季營收的10%以上。