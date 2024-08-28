張小弟接受導引式鋼板矯正手術治療，手術後短短半年，雙腿外觀已顯著改善，術後一年，量測發現膝蓋角度恢復正常，外觀與功能皆有明顯改善。(中醫大附醫提供／馮惠宜台中傳真)

張小弟接受導引式鋼板矯正手術治療，手術後短短半年，雙腿外觀已顯著改善，術後一年，量測發現膝蓋角度恢復正常，外觀與功能皆有明顯改善。(中醫大附醫提供／馮惠宜台中傳真)

中醫大附醫院小兒骨科醫師郭建忠指出，若在發育過程中，由於膝蓋生長板的內外側異常增生速度導致X型腿或O型腿，建議家長應高度重視，立即陪同孩子前往專業的小兒骨科醫師進行詳細的追蹤檢查。(中醫大附醫提供／馮惠宜台中傳真)

不是O型腿，而是X型腿！現年14歲的張小弟5年前因運動時膝蓋經常相互碰撞，進而發現是X型腿，經2年保守治療未改善，接受導引式鋼板矯正手術，術後1年，膝蓋角度恢復正常，開學前夕，張小弟順利移除鋼板，也秀出筆直雙腿，開心表示「膝蓋不再打架了！」。

張小弟9歲開始，運動時膝蓋經常相互碰撞，導致疼痛，且運動表現和步態協調都有問題，經中國醫藥大學附設醫院小兒骨科主任郭建忠診斷為X型腿，起初兩年採保守治療，但症狀不但沒有改善，X型腿卻更加明顯，同學們更是投以異樣眼光，讓他在同儕中感受到極大的壓力。

郭建忠也改變治療策略，為張小弟安排了導引式鋼板矯正手術，手術後短短半年，雙腿外觀已顯著改善，走路和跑步時不再受到碰撞影響感到疼痛，運動表現也顯著提升。術後1年，量測發現膝蓋角度恢復正常，外觀與功能皆有明顯改善。近期，張小弟已順利移除鋼板，重新擁有筆直健康的雙腿。

郭建忠指出，X型腿與O型腿的形成，主要受鐘擺效應影響，但並非所有的腿型異常都需要治療；他解釋新生兒通常會因胎壓影響而呈現輕微約10-15度的O型腿，並在1歲半至2歲時逐漸變直；隨後可能出現輕微的X型腿，最終在6至8歲左右恢復正常。

然而，若在發育過程中，由於膝蓋生長板的內外側異常增生速度導致X型腿或O型腿，長期下來會引發膝蓋兩側受力不均，導致韌帶鬆弛、半月板受損等問題。他強調，12歲之前，都是手術治療腿型異常的黃金時期，手術矯正、肢體變直之後，下半身也相對變修長，為家長和孩子提供了極大的幫助。

郭建忠提醒，如果8歲後的孩童出現腿型不對稱的情況，建議家長應高度重視，立即陪同孩子前往專業的小兒骨科醫師進行詳細的追蹤檢查。