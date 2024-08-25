肺癌是國人頭號癌症殺手。胸腔外科醫師陳晉興分享，有位單親媽媽，因丈夫40多歲即罹患肺癌過世，她在兒子滿18歲時，即帶來做低劑量電腦斷層檢查，竟也揪出第1期肺癌，他建議一般人在40~45歲時，即可做人生第一次低劑量電腦斷層肺癌篩檢，若有家族史，則至少要提前10年做檢查。

台大醫院外科部主任陳晉興上「奕起聊起來」節目中指出，肺癌是國人的新國病，健保每年投注200多億元於肺癌治療，每年仍有1萬多人死於肺癌，臨床上，約有半數的肺癌病人，發現時已是第4期。

陳晉興說，要靠公司、學校健檢所做的X光檢查發現肺癌，幾乎都是第4期了，要能早期發現肺癌，建議要做低劑量電腦斷層檢查，「肺癌不能等到有症狀，等到有症狀，（病程）幾乎都很晚了。」

陳晉興說，肺癌好發在50、60多歲年齡層，建議一般人，可在40~45歲時，做人生第一次的低劑量電腦斷層檢查，若有家族史，至少再提早10年，但也有些人是特例，有些人很年輕時候就得到肺癌。

陳晉興說，有位單親媽媽，丈夫40多歲即因肺癌過世，她在兒子滿18歲時，帶來醫院做低劑量電腦斷層檢查，結果在肺部果真發現1.3公分的腫瘤，證實是第1期肺癌，因早期發現預後也較佳。

陳晉興建議，若是有家族史，政府現有提供公費低劑量電腦斷層檢查，可2年做一次，若是一般人需自費，費用約在4000多元至6000多元不等，若檢查沒問題，可隔個2到3年再做檢查。