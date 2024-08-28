肺癌去年奪走1萬多條國人性命，是台灣的新國病。胸腔內科蘇一峰今天（28日）分享，有位60歲婦人，心血來潮到醫院做健康檢查，沒想到X光一照，胸腔已經有6公分的腫瘤，但病人一點症狀都沒有。

蘇一峰在臉書粉專PO文指出，這位60歲不抽菸、沒有慢性病的家庭主婦，今天心血來潮跑到醫院做個健康檢查，因為她的媽媽65歲時死於肺癌，就排了個肺部的檢查，檢查後發現婦人胸腔已經有6公分的腫瘤。

蘇一峰說，婦人看到後非常驚訝，因為她一點症狀都沒有，肺部腫瘤就已經長到這麼大了，「腫瘤偷偷地長大了，沒有症狀，不主動檢查就不會發現」，他已將婦人轉去外科，評估開刀治療的可能性，

義大癌治療醫院胸腔內科主任吳俊廷表示，臨床上肺癌確實可能沒有症狀，因此，國健署補助有肺癌家族史的民眾，女年滿45歲，男性年滿50歲可免費做低劑量電腦斷層的肺癌篩檢；上述婦人符合有家族病史，是可以免費做低劑量電腦斷層檢查。

吳俊廷也提醒，一般民眾若有咳嗽2周沒有改善，合併脖子淋巴腫大，或者是聲音沙啞症狀，要積極就醫釐清，肺癌所造成的咳嗽，不像一般感冒，會流鼻水、扁桃腺發炎或喉嚨痛，只是一直咳不會好，若有久咳不癒，要提高警覺。

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