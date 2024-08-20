川普週一在接受路透社採訪時表示，如果他順利在11月當選總統，他可能會任命特斯拉執行長馬斯克在他的政府中擔任職務，但同時川普正在考慮取消電動車的減稅優惠，若真的取消，可能會傷害到特斯拉的銷售。

據《路透社》、AXIOS報導，川普在19日受訪時被問到有關電動車稅收抵免的政策，以及被問及是否有意將馬斯克延攬入閣，對此川普說：「他是一個非常聰明的人，我當然會這樣做，如果他願意的話，我當然會，他是個聰明人。」

馬斯克之前在與川普的採訪之中，曾提議建立一個「政府效率委員會」來監督支出和減少浪費，並表示他願意在這樣一個委員會任職。

然而川普提到電動車抵免的政策時，他認為「稅收抵免和稅收優惠通常不是一件好事。」此外，川普還表示，他正在考慮取消購買電動車就享有7500美元（約台幣239268元）聯邦補貼，若取消可能會損害特斯拉的銷售。

過去川普在擔任總統期間，曾試圖廢除電動車稅收抵免，但後來總統拜登（Joe Biden）於2022年擴大了該稅收抵免。

不過川普現階段還在考慮，「我還沒做出最後決定，我是電動車的粉絲，但也是油車、油電混合車的粉絲，就看接下來的狀況吧。」