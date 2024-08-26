美國前總統、共和黨總統候選人川普受訪時表示，如果自己成功當選，可能無法讓美國億萬富豪馬斯克在白宮內閣任職，原因是他需要經營自己的多家公司，日程繁忙，但他可以參與探討並提供建議。

川普本月稍早在接受路透採訪時曾表態稱，若當選，願考慮為馬斯克提供美國內閣或顧問職位，後者當時也作出回應。

據CNBC等媒體報導，名為《肖恩‧瑞安秀》（Shawn Ryan Show）的播客節目於25日發布了對川普的最新採訪節選內容。川普說，「他（馬斯克）想參與其中。現在你看，他經營大企業，所以實際上，他不能，我不認為他能成為內閣成員。我願意讓他進入內閣，但我不知道他怎麼能在有這麼多事的情況下做到這一點。」

川普說，馬斯克可以「和國家層面探討，給你一些非常好的想法」。他以人工智能（AI）為例，說明馬斯克可在哪些方面提供協助。

據路透本月稍早報導，川普19日受訪時表示，如若當選，他將考慮取消購買電動車最高7500美元的聯邦稅收抵免，而當被問及是否考慮任命馬斯克擔任顧問或內閣職位時，川普表示願意考慮。

川普當時說，「他是一個非常聰明的人。如果他願意，我當然會考慮。他是個聰明人。」馬斯克19日晚間也在社交媒體X上配圖並發文回應稱，「我願意效勞」，但他同時附上一張自己站在標有「政府效率部」字樣講台前的圖片。