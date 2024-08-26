播客節目《肖恩‧瑞安秀》（Shawn Ryan Show）25日播出川普受訪時說，身為特斯拉和Space X執行長的馬斯克，要管理的公司太多而行程繁忙，所以勝選後不太可能讓他入閣。

川普說：「他想參與其中，但你看，他正經營多家大企業和事業，所以他真的不行，我不認為他能成為內閣成員。雖然我絕對願意讓他入閣，但我不知道他如何兼顧一切。」

但川普還是給馬斯克一個可能安排，就是讓他擔任像顧問等角色。因為他只要有一些很棒想法，都可以為國家政策提出建議。川普以AI做例子，認為他在這個領域能給予協助。

雖然川普與馬斯克過去關係惡劣，但這次大選卻讓兩人變成盟友。隨著馬斯克政治立場愈來愈偏右派而公開表態支持川普後，兩人互動變更密切，甚至願意為川普未來可能再次執政而走在一起。

馬斯克12日在X平台專訪川普期間建議，若能成立一個政府效率委員會，研究國債問題和提高施政效率是一件很棒的事，他很樂意在這樣的委員會裡幫忙。儘管他未提到入閣的可能性，但已被外界解讀為向川普「求官」。

川普19日接受路透訪問時表示，馬斯克是非常聰明的人，只要他願意為政府效力，當然會考慮讓其擔任政府要職。這讓馬斯克立即分享其AI生成的入閣就職照來隔空回應。

但川普在瑞安秀裡的談話卻改口，只願意讓馬斯克擔任顧問之類角色。即使川普強調彼此關係很好，並讚揚馬斯克極度聰明，仍讓外界看到川馬之間還有隔閡。