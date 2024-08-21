I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024

川普19日在接受路透社採訪時表示，如果他順利在11月當選總統，他可能會任命特斯拉執行長馬斯克在他的政府中擔任職務，馬斯克隨後在X分享一張AI生成的就職照，宣告他「願效力服務」。

川普在19日受訪時被問到有關電動車稅收抵免的政策，以及被問及是否有意將馬斯克延攬入閣，對此川普說：「他是一個非常聰明的人，我當然會這樣做，如果他願意的話，我當然會，他是個聰明人。

針對川普考慮延攬入閣一事，馬斯克透過其個人社群媒體平台 X，發布了一則引發關注的貼文。內容為一張由人工智慧技術生成的圖片，畫面中馬斯克身著正式西裝，威風凜凜地站立於一個配有麥克風的講台上。

仔細檢視圖片，講台上赫然印著「D.O.G.E.政府效率部」（D.O.G.E. Department of Government Efficiency）的字樣。馬斯克在貼文中意味深長地說道：「我願意效力。」

值得一提的是，DOGE 是加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）的代碼。據 Coinspeaker 的報導，馬斯克發表此貼文後，狗狗幣的價格隨即上漲了。這個跡象顯示，馬斯克的言行舉止對加密貨幣市場具有顯著影響力。