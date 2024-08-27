法人指出，自營商現貨布局也持續維持空方操作，對於盤勢的發展上也可能較為壓抑。整體法人籌碼狀況不是這麼樂觀的情況之下，也將會影響台指期後續走勢，台指期要在短期之內再度向上攻顯得較為不易，料接下來盤勢仍是以震盪壓抑格局機會較大。

凱基期貨表示，周二台指期延續震盪格局，早盤持續受到5日、10日線反壓，不過由於成交量萎縮也導致行情無法延續，在買盤的力守之下讓台指期持續收在5日線附近，整體盤勢持續維持季線、月線之間的震盪格局；短線台指期若空方缺口及季線的雙重壓力未化解下，則震盪行情恐將延續，操作上則建議可待指數站上季線後，再嘗試進行偏多的操作。

觀察期交所夜盤的商品報價，微台指跌22點、報22,130點；電子期跌0.6點、報1,181.5點；小型電子期跌0.45點、報1,181.7點；半導體30期跌17點、報6,007點；台積電期夜盤跌3元，報942元；台灣50 ETF期跌0.7點、報179.7點。

國外指數期貨、商品期貨部分，美國道瓊期跌20點、報41,289點；標普500期跌18點、報5,620.75點；那斯達克100指數期跌141點、報19,488點；費半指數期跌60.5點、報5,071點；英國富時100指數漲1點、報8,366點；臺幣黃金期跌4.8點、報2,510點；布蘭特原油期參考價2,579點。