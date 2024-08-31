彰化縣政府今天在溪湖鎮公所前廣場舉辦畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心可行性評估公聽會，數百名反對設置的溪湖鎮西勢里、番婆里居民到場抗議，在群情激憤下，1人1分鐘抒發反對意見。公聽會在雙方毫無交集下，提早結束。

彰化縣政府今天在溪湖鎮公所前廣場舉辦畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心可行性評估公聽會，數百名反對設置的民眾到場抗議。（孫英哲攝）

溪湖鎮西勢里里長蔡福助表示，西勢里總戶數為790戶，參與紙本連署反對的共有621戶，顯示絕大多數里民都是反對設置「豬糞尿多元化處理中心」。他們質疑，溪湖鎮西勢里要接收來自二林鎮、埤頭鄉、田尾鄉的豬糞尿，卻未處理整個溪湖鎮的豬糞尿，這是什麼道理？

彰化縣政府今天在溪湖鎮公所前廣場舉辦畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心可行性評估公聽會，數百名反對設置的民眾到場抗議。（孫英哲攝）

此外，今天的公聽會原本要在溪湖鎮公所內舉辦，後來改到溪湖警分局，最後改到溪湖鎮公所前廣場，改來改去是為什麼？溪湖鎮西勢里的8家養豬業者都有做完整的廢水處理，請問縣政府於溪湖鎮西勢里設置此計畫，要圖利誰？請彰化縣政府信守承諾，撤回此計畫。

「我們要台積電，不要豬大便！」溪湖鎮番婆里蔡姓里民表示，他們堅決反對設置彰化縣畜牧糞尿處理中心，主要是擔心會有豬屎尿異味、沼氣爆炸等疑慮，且彰縣府未在當地做在地民調，明明有其他地點可設置，規畫的設置地點卻選在鄰近聚落的地方，要讓他們的後代子孫承受惡果。

彰縣府指出，「整治東螺溪水綠環境改善計畫及廊道空間改善」等兩項工程，除設置畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心外，尚包括東螺溪溪湖、二林及埔鹽區段將打造約8.3公里水綠廊道。因東螺溪流域養豬產業主要集中於溪湖、田尾一帶，故擬擇定一場域作為改善溪湖排水的示範區域，藉以改善東螺溪流域環境。

縣府強調，全案目前仍在可行性評估階段，辦理公聽會即是要收集各方意見、傾聽民意，今天民眾所反應的意見全都會匯整帶回。