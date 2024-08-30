台股30日早盤展現反彈氣勢，指數一度站回22,300點整數大關之上，權王台積電（2330）小漲1元，暫報944元，盤面強勢股包括蜜望實（8043）、亞崴（1530）等中小型題材股接力上攻，同步亮燈漲停。

關注美股表現，S＆P500收盤下跌0.22點，下跌幅度0.00％，收在5,591.96點；道瓊指數上漲243.63點，上漲幅度0.59％，收在41,335.05點；那斯達克下跌39.60點，下跌幅度0.23％，收在17,516.43點。

美股昨日開盤在第二季GDP成長率上修至3.0％、首次申請失業救濟人數下滑等正面經濟數據激勵下走揚，惟午盤後受NVIDIA下跌拖累，其他大型科 技股亦回吐部分漲幅，主要指數收於近當日低點。

凱基投顧表示，美國將公布7月個人消費支出物價（PCE）報告，根據市場預估，7月PCE年增率將由前值的2.5％升至2.6％；核心PCE年增率將由前值的2.6％升至2.7％。