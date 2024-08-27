雲林縣中國醫藥大學附設北港媽祖醫院針對65歲以上就診病患占達7成，在台中總院協助媒合下，今年陸續引進復健科、身心科、心臟血管外科等13種專科、16名醫療新秀，院方27日舉行記者會，向民眾介紹新醫師的學經歷，希望藉由生力軍的加入，提供雲林沿海地區長者更優質的醫療服務。

北港媽祖醫院對於偏鄉醫療長期注入多項資源，包含引進AI智慧醫療、高壓氧、EECP等專業治療方法，致力打造媲美醫學中心等級的醫療服務，此次希望透過16名醫療新星為醫院大補血，全面加強雲林海線醫療量能。

新進醫師包括骨科黃奕勳、心臟血管外科陳奕儕與文豪、一般外科何建霖、醫般外科莫斯宇、泌尿科潘思穎與李柏毅、腸胃科張育瑞、感染內科陳俊安、耳鼻喉科黃健豪、神經外科張君任、急診部黃柏堯、復健科張呈偉、腎臟科林佩穎、身心科谷大為、中醫部紀奕彰。

醫療副院長馮逸卿表示，急重症醫療一直是北媽致力發展、完善的目標，救急、救命、救心且多方位、全方面補足醫療人才，是醫院團隊的職責所在。配合引進AI、智慧化系統，讓年輕醫師發揮，甚至研究新型治療方法，讓雲林沿海鄉親能享有都市等級服務，免除舟車勞頓之苦。

院長吳錫金指出，雲林沿海長者人口比率高，為因應人口變化及疾病型態，醫療服務也須跟著滾動式調整，同時積極延攬醫學中心級主治醫師，提升醫療品質。此次注入10多名新進醫師，將可在各科全面性提升雲林海線急救責任，守護在地鄉親。