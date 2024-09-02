AI（人工智慧）狂潮來襲，但全世界教育體系都面臨教AI師資不足問題。教育部整合國內25所大學成立「台灣大專校院人工智慧學程聯盟」（TAICA）推出跨校AI課程，並要藉此打AI教育的國際盃，發出訊號告訴亞洲國家學生，想學AI就到台灣來，強化我國大專校院招生外籍生的能力。

教育部長鄭英耀表示，國內許多大專校院努力在開設AI課程，但整體來說，AI師資是不夠的，因此，教育部就整合一些AI課程教得最好的教授，一起開跨校人工智慧課程讓國內學生修習，也希望藉此組台灣隊，一起打AI教育的國際盃。

鄭英耀說，關於AI人才的培育，除了在國內進行，也將擴及東南亞國家，TAICA推出的跨校AI網路課程，一旦慢慢發展成熟後，將會同時有中文版及英文版，未來將釋放給東南亞國家學生使用，強化台灣教育在東南亞國家的影響力。

教育部次長葉丙成說，日前他在泰國舉辦的台灣高等教育展提到TAICA時，受到很大關注，隨著TAICA的問世，讓AI學程資源能更普及到台灣各大學，亞洲國家學生如果想學AI，台灣將是亞洲各國中最好的選擇。

葉丙成表示，現在國內大學跟世界許多國家的大學在推動雙聯學制，國外合作大學的學生，大一、大二在自己的大學就讀，大三、大四就來台灣讀。由於台灣有TAICA的人工智慧課程，這將增加我國大學的談判籌碼，有助於吸引更多外籍生前來台灣就讀。

對於將TAICA的人工智慧課程放到網路上讓東南亞國家學生使用，葉丙成說，可能透過課程授權的方式輸出，譬如提供給泰國的大學AI教學影片，對方加上泰國語字幕後，讓他們的學生修習，以提升AI教育的普及率。