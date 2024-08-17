展望後市，業內專家表示，蔬菜價格雖然短期仍將保持季節性上漲，但上漲空間有限。到9月上旬後，蔬菜價格將轉入季節性下行區間。中國農業科學院農業資訊研究所助理研究員安民表示，「在田面積和天氣都不支持菜價持續高企。」

根據大陸國家氣候中心預測，9月份除東北西部、內蒙古東部、華南、西南地區南部等地氣溫接近常年同期外，全國其餘地區氣溫較常年同期偏高，蔬菜生產供應有保障。