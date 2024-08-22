許多人都有排便不順的困擾。對此，大腸直腸外科醫師鍾雲霓表示，關鍵仍在於飲食，每天應確保攝入足量的纖維。她還提到，除了蔬菜外，其也會食用如洋菜凍、石花凍、仙草、愛玉等果凍類來補充水溶性纖維，因不見得可以經常吃得到水果，且熱量也比較低，能幫助排便變得更順暢。

醫師鍾雲霓在《早安健康》YouTube頻道影片中指出，便祕最大的問題來自於飲食，很多人常自認吃了很多蔬菜，但實際上攝取量仍不足。且不只蔬菜還有水果，她建議，兩者攝取比例應以2比1為原則，蔬菜居多。此外，纖維含量也很重要，深色蔬菜優於淺色蔬菜，煮熟蔬菜比生菜含更多纖維質。

鍾雲霓接著說，她用餐時一定會先吃蔬菜，另外還會去找果凍類來吃，像是洋菜凍、石花凍、仙草、愛玉等，主要就是用來補充水溶性纖維，因為可能不是經常都有水果，且水果有時甜度也比較高，而這些果凍類熱量都比較低。其晶凍狀水的來源，能鑲在糞便裡，有助於排便更順暢。

至於為何用餐要先吃青菜與果凍類，鍾雲霓解釋，主要是為了確保先攝取足夠的非水溶性及水溶性纖維，等到覺得吃夠了，才會再吃其它食物。因此，並不是吸收的問題，而是纖維量是否有吃足夠。