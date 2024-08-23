8月21日，第十屆「寧臺行知教育論壇」在南京曉莊學院舉辦，活動持續至24日。論壇以「中華傳統文化教育的現在與未來」為主題，並對「數位化賦能中華傳統文化教育」做深入探討。據瞭解，本次活動參與近100人，分別來自江蘇南京、山東濟寧、重慶、臺灣臺北等地的中小學教職員。除論壇研討外，還有行讀參訪、沉浸式體驗非遺專案等活動。與會者紛紛表示，希望以論壇為契機，共同推動兩岸教育事業發展。

據悉，「寧臺行知教育論壇」是南京曉莊學院和臺灣中華教育創新發展學會著眼兩岸教育互相借鑒學習、協同發展，立足陶行知先生「生活即教育」「社會即學校」辦學思想共同發起打造的教育界交流平臺。論壇創立於2015年8月，至今已舉辦十屆，以學術論壇研討、師生交流參訪等形式舉行，成為兩岸教育文化交流的重要平臺。

兩岸教育實踐者分享彼此的教學經驗，互學互鑑。（圖/旺旺北京 蹇金津提供）

臺灣中華教育創新發展學會理事長林海清在開幕致辭中表示，本次論壇將特別關注數位化技術如何賦能中華傳統文化教育。「數位化技術為中華傳統文化教育注入新的活力，推動兩岸教育實現高質量融合與發展。這不僅是對中華文化的傳承與弘揚，更是為下一代提供更廣闊的教育空間，幫助他們樹立文化自信，成為具有創造力和適應力的優秀人才。同時希望通過這次論壇，加深兩岸教育學者之間的友誼，進一步推動兩岸教育的共同發展。」

在研討環節，兩岸教育工作者就教育政策、教學方法、課程設置等多領域進行深入交流。南京市燕子磯中心小學校長做了題為《探尋教育數位化校本實施路徑——Steam教學在學校的建設和實踐》的報告，來自臺灣彰化縣文開小學的校長帶來報告《臺灣教育數位化與教育變革的理論與實踐》等。

南京曉莊學院副校長趙向軍表示，十年來，每屆論壇主題力求聚焦當下教育難題，力求緊跟發展步伐，引領教育風潮，並對未來教育進行前瞻性思考和討論。

「寧臺行知教育論壇」自舉辦以來，累計參與教育實踐者近600餘名。（圖/旺旺北京 蹇金津提供）

據悉，「寧臺行知教育論壇」自舉辦以來，累計參與人員包括大陸600餘名全國行知教育思想實驗學校聯盟成員學校校長（園長）及江蘇省、南京市有關教育人士，臺灣500餘名彰化、新北、臺中、臺北等縣市教授專家、中小學校長和老師等。論壇圍繞兩岸在教育發展過程中共同關心的問題，從學校發展、家校共育、課程建設、課綱實踐、人工智慧、生命教育、學習品質等維度進行研討。論壇期間，除了主題交流研討，還舉辦了「手拉手夏令營」「友好學校」結對、特色學校參訪、行知研學營等交流活動。

本次活動組織約60位青少年參與遊學體驗，他們將走進江蘇淮安的吳承恩故居、南京的民俗博物館等地。」趙向軍說。

臺灣中華婦聯總會主任委員雷倩向記者分享了她對兩岸教育事業交流的看法：「臺灣因為教學課綱的修改，年輕的孩子喪失了和中國歷史連接的機會，這對他們的未來是一種不公平的剝奪。兩岸的民間交流可以讓臺灣的孩子自然而然回歸到大的歷史脈絡中。」時隔近20年再次來到南京的雷倩對這座城市感到驚喜，她說：「歷史和文化交融在南京的街頭巷尾，大家生活其間。大陸在傳承傳統文化上已經脫離了教條式的說教，傳統文化在新媒體、影視作品和每個人的生活中都無處不見。」