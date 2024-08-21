大同高中老師林俞君（中）獲得「智慧教育菁英獎」一般科目教學類個人組特優。（台北市教育局提供／劉瑋晴台北傳真）

明德國中主任梁曉芬獲得「績優工程與勞務採購及財管教育行政人員」團體組金質獎。（台北市教育局提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市教育局112學年度辦理「智慧教育菁英獎」、「績優工程與勞務採購及財管教育行政人員獎」及「績優衛生體育教育行政人員獎」選拔，共遴選出416位對教育有傑出貢獻的教師及行政人員，於21日舉行頒獎典禮。教育局表示，每位獲獎者都在學校和學生身上投入大量心力，完成許多創新和卓越的貢獻，未來將推動更多教學案例及優質行政管理經驗的分享與傳承。

獲得「智慧教育菁英獎」一般科目教學類個人組特優的大同高中老師林俞君，成功建置完整的科技輔助教學環境，包括筆記型電腦、行動載具、大尺寸觸控螢幕等資源，透過數據圖表、虛擬實境等工具，呈現跨學科領域的內容，帶領學生分析並解讀人文與地理環境的互動與演變。林俞君表示，這份榮譽應歸功於學校對他的栽培與支持。

幸安國小學務主任張嘉雲榮獲「績優衛生體育教育行政人員」團體組金質獎。她表示，學校已連續9年獲得小田園特優殊榮，綠屋頂也屢次獲得特優。此外，學校積極發展校本特色運動，打造了田徑、游泳、足球、羽球、桌球五大運動團隊，落實「一生一運動專長」的理念。她強調，每次的獲獎都是全校師生、家長志工及行政團隊共同努力的結果。

明德國中主任梁曉芬獲得「績優工程與勞務採購及財管教育行政人員」團體組金質獎，以「總務工程的美學與效率」和「營造幸福校園」為教育理念，連續2年在個人組與團體組中獲得金質獎。在3年的總務工作中，完成了全校電源改善、老舊房舍防水隔熱、運動場所整修等工程，並爭取在校園設置太陽光電，運用美術專長為校園維護修繕與建設做出貢獻。

教育局強調，每位獲獎者的付出都為學校和學生帶來了顯著的進步，未來將繼續推動優秀教育人員選拔活動，促進教學與行政管理經驗的傳承與分享，致力於為學生打造更優質的學習環境。