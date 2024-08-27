民眾黨主席柯文哲爭議持續，日前更遭爆料，準備作為民眾黨中央黨部的台玻大樓3樓疑似未申請許可就進行室內裝修；台北市建管處今(27)日早上派員會勘，雖然現場無施工跡象，但比對原使用執照竣工圖說，與現況不符，可能涉及違反室內裝修管理辦法，後續將發文建物所有權人陳述意見後，依《建築法》相關規定裁處。

建管處表示，該地址確已於2024年7月26日提出室內裝修申請，目前申請案仍在審核中，尚未核發施工許可證，今日上午派員進行現場會勘，現場並無施工跡象，經比對原使用執照竣工圖說，天花板、隔間等部分與現況不符，且查詢該變更範圍，歷年來未有申請室內裝修許可紀錄，可能涉及違反室內裝修管理辦法，後續將發文建物所有權人陳述意見後，依《建築法》相關規定裁處。

建管處說明，室內裝修定義，根據《建築法》規定，室內裝修包括「固著於建築物構造體之天花板裝修」、「內部牆面裝修」、「高度超過地板面以上1.2公尺固定之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏裝修」、「分間牆變更」。

建管處指出，依據《建築法》規定，供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可，未經許可即進行裝修工程者，可能面臨6萬元至30萬元罰鍰，並限期改善或補辦手續。