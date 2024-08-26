「113年全民國防教育南沙研習營」日前圓滿落幕，各梯次師生隨艦前往南沙太平島，透過艦上安排海軍專業課程，了解海軍健兒巡弋海疆辛勞，並登島參訪見證我國經略南海的決心，參與師生收穫滿滿也為活動畫下圓滿句點。
為強化青年學子認識與支持國家南海政策，以及擴大全民國防教育成效，國防部今年4至8月間，共舉辦3梯次「全民國防教育南沙研習營」，邀請東吳大學、文化大學、臺北市立大學、臺灣師範大學、臺北教育大學及成功大學等6所院校，以及各縣市國中、小校長與教師登島，實地了解南沙文化歷史與發展。
航行間，師生不但接受海軍堵漏訓練、手旗信號識別及駕駛臺舵手、瞭望訓練等專業課程，也安排國防大學教師授課南海戰略等專業課程，有效深耕國土主權意識，強化全民國防理念。
登島後，師生參觀農、牧場、南沙醫院、5號淡水井、發電廠及海水淡化廠，了解政府致力太平島永續經營成果。
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