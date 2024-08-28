林采緹、林吟蔚、麻由、潘映竹、郭亞棠在緯來綜合台《女王大人》分享抓包男友出軌的經驗。演藝圈「抓軌達人」一集合，立刻打開話匣子，互相交換抓軌秘技，五花八門的經驗讓主持人曾國城歎為觀止，頻問「妳們會不會活得很辛苦？」、「這不去刑事局上班太可惜了！」

林采緹說，某任男友劈腿超過10幾次，有次她看男友一直傳訊息，男友也隨口敷衍在跟同事聊天，異於平常的回答讓她開啟「抓軌雷達」。她趁男友洗澡時將手機連上電腦同步訊息，連男友之前刪除掉和出軌對象的對話也通通跳出。曾國城故意開玩笑的呼籲男生們：「往後想要天下太平，這些都要趕快把它記下來。」

林采緹。（緯來提供）

安迪的女兒林吟蔚感嘆自己的青春都被帥哥給迷惑，她分享她的某任男友，交往半年就劈腿3次，甚至還有暴力傾向。她第一次發現對方劈腿，是因為男友請林吟蔚叫他起床，沒想到電話打過去卻是女生接的；事後男生下跪哭訴道歉，她心軟又繼續交往。後來，男友看到手機有訊息都會順手將手機反蓋，讓她心生懷疑。

林吟蔚。（緯來提供）

同場女來賓一聽到手機反蓋，紛紛表示感同身受，潘映竹說：「手機換防偷窺的膜也很奇怪。」郭亞棠說：「或者是換位置玩手機，平常都躺在床上滑，突然那陣子都跑到沙發上去滑。」聽到大家的經驗談，曾國城不禁感嘆：「妳們會不會活得很辛苦？」

郭亞棠。（緯來提供）

麻由則分享，她的好友超會抓渣男，曾利用幫男友解決手機空間不足的問題，趁機觀察手機用電量。她說，因為智慧型手機會顯示螢幕使用時間，就因此發現男友說要去睡覺，但晚上11點過後的用電量及使用時間卻是最多的。

麻由。（緯來提供）

潘映竹也分享好友是「人間抓軌大師」，傳授多項抓軌秘技給她，例如男友說人在松菸，就可以利用IG搜尋地標，找出當天打卡在松菸的所有限動，一張一張找有沒有男友的身影，有次就真的被「人間抓軌大師」從路人限動背景看到男友和別的女生一起，讓曾國城驚呼：「這不去刑事局上班太可惜了！」《女王大人》周一到周五每晚8點在緯來綜合台播出。