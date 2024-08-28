知名魔術師劉謙證實罹患「肺腺癌零期」，還被醫生告知：「預測遲早會變壞」，因此劉謙決定動刀切除，目前已於2月做完手術，只需要定期回診進行追蹤。不過除了肺腺癌，劉謙之前也飽受憂鬱症之苦。因為2019年疫情爆發時，人在大陸的他，不僅長達3年無法回台陪伴家人，加上巡演被迫取消，公司3年超過4500萬房租沒辦法回本，導致壓力大到罹患憂鬱症。

根據《鏡週刊》報導，劉謙多年前在北京文創園區租下辦公室，設置能容納50人的小劇場，主要招待親朋好友或贊助商，免費到此看他演出。沒想到試演4場就爆發新冠肺炎，導致計畫被迫喊卡，加上原定巡演全數取消，頓時苦無收入來源。不過每個月130萬台幣租金還是得繳，3年燒了超過4500萬台幣，加上無法返台陪伴家人，壓力大到意志消沉。

劉謙證實罹患「肺腺癌零期」，已於2月做完手術。（圖／中時資料照）

為了在疫情期間支撐龐大開銷，不懂推銷的他硬著頭皮從事「直播帶貨」工作，只為了每個月有收入進帳。他透露每次直播3到5小時，最高紀錄被要求賣超過百樣商品。由於相當抗拒這份工作，導致每天心情感到鬱悶，最終做了短短一年就收手，沒想到就醫檢查才發現罹患憂鬱症

劉謙曾在春晚演出。（圖／中時資料照）

眼見劉謙長時間意志消沉，向來不插手公事的老婆決定出面幫忙，管帳後發現辦公司每個月130萬租金過於龐大，便尋覓新的工作地點，而且租金遠低於原本一半以下，只要新台幣40萬，才讓劉謙稍微喘口氣，不需要被龐大支出費用追著跑。

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