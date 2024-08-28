權值股今日領銜台股下半場，11:00過後，似乎有資金開始押寶輝達或是蘋果新機等雙題材發威下，台積電漲幅明顯擴大，午盤後漲幅一度達2%，終場收漲2.34%、報在964元，收在今日最高；鴻海(2317)則在11:30過後，漲幅快速擴大，終場收漲2.77%、報在185.5元。聯電(2330)今開高走高，大漲逾2%；聯發科(2454)開盤後隨即由紅翻黑，終場收跌0.83%，剛好收在1200元。另外，面板股群創早盤後急拉，收漲逾2%，爆出17.8萬張大量，成交量位居台股第二、僅次新光金。

台股今日電子族群呈現題材股各自精采，半導體年度盛會SEMICON Taiwan 2024國際半導體展即將在下周登場，矽光子CPO漲勢較為明顯，聯鈞(3450)、聯亞(3081)亮燈漲停，其餘上詮(3363)、前鼎(4908)、華星光(4979)等漲幅也均超過3%。Cowos概念股同樣強勢演出，包括鑫科(3663)、均豪(5443)、中砂(1560)、日月光投控(3711)相對強勢。另外，機器人大軍壓境，帶動工具機個股強悍，東台(4562)、氣立(4555)攻上漲停，百德(4563)大漲逾5.5%。

新光金(2888)搶親戲碼越演越烈，中信金(2981)下午即將舉辦法說會，新光金今日吸引買單進駐，成交量衝上台股第一，終場收漲0.78%、報在13元，成交量逾31.7萬張，中信金收漲0.76%、報在33.1元，成交量逾12.7萬張，位居台股第三。

分析師表示，個股部分市場最為關注的依舊是今晚美股收盤後將公佈的NVIDIA財報及展望，預期將會beat上季的guidance並展望正向，也將牽動後續台股相關個股表現，NVIDIA財報公佈後也可望使市場疑慮稍減，SEMICON TAIWAN 2024也將於下週展開，可留意相關半導體優質股佈局機會。

短線來說，台股持續量縮整理，不過結構上來看，指數休息時，上漲家數仍是多於下跌家數，呈現輪動格局。指數預計維持在月季線之間震盪。另外，在聯準會主席鮑爾在全球央行會議明示將啟動降息(循環) 後，股市反而略顯利多推升乏力態勢，在相關氛圍下，資金反朝向基本面或政策面尋求庇護態勢。