巴菲特旗下投資公司波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway Inc.）周二晚間公告其最新的持股變動情況，說明8月23日、26日和27日的股份出售細節。

自7月中旬以來，波克夏在接連出脫美銀持股後，總計已減持近13%股份，共套現54億美元。

巴菲特並未說明減持美銀股份的理由，只是持續出脫這個獲利豐厚的押注。波克夏在2011年開始買進美銀股票，當時每股交易價格不到5美元。今年在波克夏開始賣股套現之前，美銀股價上漲了31%。但此後股價已下跌10%，截至周二收盤報39.67美元。

這一連串出售股份，是自巴菲特開始投資美銀以來，動作最大的一次撤離。該投資向來被視為是巴菲特對美銀執行長Brian Moynihan領導力的認可。這位93歲的傳奇投資人曾多次公開讚揚Moynihan。

波克夏仍是美銀最大的股東，根據周二收盤價，目前仍持有的9.038億股美銀股票價值359億美元。