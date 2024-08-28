強強聯手！亞洲航空（2630）與碳基科技（7719）28日正式將銳鳶二型無人機，交付國家中山科學研究院，亞航董事長盧天麟與碳基科技董事長林振義，親自出席交付儀式，見證此歷史一刻。銳鳶二型無人機此前已成功通過作戰評測，並在國防部近期發布的國軍「精準飛彈射擊」影片中，引起廣泛關注。

這是繼亞航與碳基繼去年11月取得「銳鳶二型生產製造及組裝案」以來，首度攜手中科院公開交付此型無人機。

盧天麟出席該無人機交付儀式時表示，亞航與碳基為此產製計畫，已投資建立產能，確保能滿足未來的量產需求，兩家公司持續進行無人機的生產製造和組裝，已完成後續量產的所有整備工作，預計依照國防需求，進行批量生產。

中科院銳鳶二型無人機，具備「察打一體」的特性，主要用於海洋監偵任務，同時也可作為近海打擊。由於銳鳶二型無人機，具有自動短場起降能力，戰時可於一般道路執行任務；同時，配備自動換頻高通量通訊系統，及多頻多星導航天線，強化抗干擾能力，以提升戰場存活率。

軍方指出，銳鳶二型無人機，已於去年完成作戰測評、今年完備建案程序，中科院已完成該型機生產備料作業，將配合國軍建軍與換裝規劃執行量產任務。

銳鳶二型無人機，可說是軍民合作產製的典範，其多功能特性為我國軍事防禦，帶來更多優勢，可大幅提升戰力水準，儼然是國防科技創新應用的代表作。

相較於銳鳶一型翼展長度為8.6公尺，銳鳶二型翼展長度則提升到12公尺，滯空時間從12小時，再提升至16小時，微波導控距離提升一倍，可達300公里，最大航程也從1,200公里，提升至2,000公里。

至於其進階版本，把原本機腹中間的光學紅外線偵蒐鏡頭，移到機首下方，機腹新增一具「海搜雷達」；其荷載能力更強、性能優異，且輕量化設計，深獲各界好評。

此外，該無人機可透過無線微波、高通量衛星4／5G行動通訊等多重手段進行通訊傳輸，全程將即時影像，後傳至各級指揮所與作戰中心。據悉，此次交付銳鳶二型無人機，仍依循舊構型設計，不過，下次兩架交付的銳鳶二型無人機，將採取新構型設計，屆時，銳鳶二型無人機將有耳目一新的性能表現。