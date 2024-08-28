彰化市金馬路與永安街口今天上演離譜場景，1名老先生騎乘電動代步車時，後方竟附掛著1名穿著直排輪的國中生。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市金馬路與永安街口今天上演離譜一幕，1名老先生騎乘電動代步車時，後方竟附掛著1名穿著直排輪的國中生，不但途中曾停在檳榔攤買東西，還大剌剌穿越路口，讓直擊民眾看了直呼危險。警方表示，上述行為已違反交通法規，可依法開罰500元罰鍰。

直擊民眾表示，今天上午10點左右，他開車行經彰化市金馬路，看到1名老先生騎乘的電動代步車後方附掛著1名穿著直排輪的國中生，就像是搭順風車，直排輪國中生就這樣被電動代步車拖著走，好像在表演電影特技。

直擊民眾在後方一路跟著，發現該部電動代步車還拖著穿著直排輪的國中生穿越路口，最後停在路邊的一家釣具店，一問才知道原來騎乘電動代步車的老先生與後方搭順風車的國中生是爺孫。

經查，該名穿著直排輪的國中生上午練完直排輪後，去找他的爺爺吃飯，之後再跟爺爺拿著釣桿到釣具店修理，他們家就住在附近，該國中生學直排輪已學了約兩年。

「馬路如虎口！」直擊民眾表示，太危險了，不管是騎電動代步車的阿公，或是在後面拉的直排輪小朋友，兩個人都很危險，不小心摔倒了怎麼辦？很有可能兩個人都會受傷，尤其是溜直排輪的小朋友更是危險，真的不要這樣做。

警方指出，行人於道路上使用直排輪，攀附在電動代步車後方穿越路口，未行走行人穿越道，該行為已違反交通法規，依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第1款，「行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」，可處新台幣500元罰鍰。