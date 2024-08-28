MaiCoin集團指出，回顧過去數年，暑假期間的詐騙案件特別多，例如，利用金錢誘惑學生以「買斷」其帳戶，也有誘騙學生提供交易所帳號、密碼，再以作為酬勞等騙取人頭戶的手法。為加強防詐宣導，近兩個月交易所特別加強在社群媒體上的防詐公告，同時有線下門市的定期講座持續進行宣導，一旦發現交易異常，便會由風控組協助檢警調依程序處理。

幣託集團觀察，上半年詐騙案件皆以投資或交友詐騙為大宗，2月開始行情有波動後，註冊量、詐騙案皆有顯著增長，詐騙集團會因應行情滾動式更新話術，上半年以囤幣、等待牛市來臨為由，誘使受害人踏進圈套。

對於防詐風控，幣託集團指出，已與165反詐騙平台系統串接，可即時回覆檢調偵辦詐欺犯罪所需之帳戶持有人及相關交易資料；針對涉犯或協助詐欺之詐欺帳戶、人頭帳戶，幣託會依據刑事警察局所提供的行為人名單，予以強制銷戶；風控方面也以幣託自行開發的自動化風控系統，針對可疑交易進行篩查、分析，近期成功阻攔好幾起詐騙。

例如，上週系統自動偵測到一筆可疑提領並進行阻擋，經幣託客服進一步詢問，發現該會員欲將資金移轉至假的交易所網站，且詐騙集團持續說服被害人購買新台幣七位數以上的假幣，以獲得巨大報酬，歷經數小時的溝通，終於成功讓該會員至165報案。

HOYA BIT加密貨幣交易所指出，已引進自動化的eKYC和AML流程，加強數位身份識別和生物特徵辨識的精確度和可靠性及效率；另大幅升級智慧交易監控系統，即時監控所有交易行為，透過AI和機器學習技術即時檢測可疑交易，並於發現異樣時，立即啟動樣態風險處置和加強盡職調查（EDD）程序處理。

HOYA BIT提到，已建立主動防詐和用戶關懷機制，一旦發現潛在可能的詐騙行為會迅速處理，例如，凍結或是限制相關帳戶、致電給疑似被詐騙的使用者，給予他們一些後續的建議，並啟動與執法機構的快速同步機制。同時，舉辦多場線上的防詐宣導活動，教育用戶如何識別和防範詐騙、對應陌生的訊息跟可能的釣魚行為，若有任何問題也可以找官方客服核實狀況。

許多買賣交易所帳戶的人可能不了解這將付出什麼代價，羅韋淵指出，無故收集他人向金融機構、虛擬貨幣服務或第三方支付服務帳戶用於詐騙等不法行為的人，也就是「買帳戶」或騙取帳戶者，最高可處五年以下有期徒刑。

至於「賣帳戶」的人，羅韋淵說明，無故交付帳戶可分兩個層級，對於交付1～2個帳戶且為初犯，會被警方列入告誡名單，虛擬貨幣帳戶將被關閉，同時連動到所有銀行和第三方支付帳戶，被列為高風險客戶，包含每日提款、轉帳皆以1萬元為上限、禁止使用網路銀行服務，所有業務都必須臨櫃處理；另一層級是非初犯或提供3個以上帳戶則會處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金，同時仍會有前述告誡處分，留下信用不良的記錄。