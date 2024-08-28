1對老夫妻日前在彰化縣芳苑警分局原斗派出所門口吵架，爭執聲音大到驚動值班警員，一問才知是老先生接獲不明男子來電，指其涉及洗錢案，必須將帳戶內的1000萬元轉至指定帳戶代管。警方當場戳破是詐騙老哏，並與老太太再三苦勸及舉例，老先生才驚覺被騙，慶幸保住血汗錢。

二林鎮簡姓男子（68歲）務農維持家計，省吃節用，存下不少積蓄，然日前他差點因誤信詐騙集團而讓一生心血泡湯。簡男接獲自稱新北市警局的警官來電，告知他有涉及尚在偵辦中的案件，務必配合偵辦。

對方還向簡男表示，案件尚在偵辦當中，且因偵查不公開，不得告知他人或其他機關，否則將會卡到洗錢官司，其名下的帳戶也會被封鎖，為避免發生上述狀況，請他必須將帳戶1000萬元交由他們代保管凍結，以防止再遭騙。

個性老實憨厚的簡男從沒跟詐騙集團交手過，一下就被對方的話術唬住，掛斷電話後，立即找其妻商量，雖其妻一聽就直接說「詐騙啦」，但簡男仍堅持要配合對方，讓其妻氣得直搖頭，並拉著他要到派出所查證，兩人邊走邊吵，一路吵到派出所門口。

原斗派出所所長李尚穎將老夫妻請進所內，了解兩人爭吵原委後，直接告知是典型的詐騙案件，並舉例給簡男聽，眾人不斷苦口婆心相勸後，簡男才如夢初醒，及時保住畢生積蓄。

此外，二林地區1名69歲的李姓老太太，於網路認識1名自稱戰地醫生的國外網友，她在對方每日噓寒問暖下心生愛戀，昨天對方聲稱急需用錢，她心生憐憫，到二林郵局欲將帳戶內所有的100萬元定存解除後匯款，還向行員騙稱該款項用於購買房屋，惟行員仍機警識破，後與警方費盡唇舌解說，李女才恍然大悟。