花蓮縣富里鄉公所為促進鄉民健康、提升體能，今年將在東里村辦公處跟明里村辦公處旁，新設多項健身運動器材，同時也增設孩童海馬搖座，預計10月中完工。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

座落在花蓮縣境最南端的富里鄉，老年人口比例高達2成3，鄉公所為促進鄉民健康、提升體能，去年在鄉內4處公共空間設置健身運動器材供民眾使用且廣獲好評，今年延續辦理，選在東里村辦公處跟明里村辦公處旁，新設多項健身運動器材，同時也增設孩童海馬搖座，預計10月中完工，讓親子共同享受運動樂趣。

富里鄉公所2023年起在縣府的支持跟經費挹注下，讓健身運動器材的設置能夠順利展開，並陸續在羅山村村辦公處旁綠地、學田村村辦公處旁綠地、富里鄉老人文康中心旁公園、以及富里村和平街旁等處，設置多項健身運動器材，包括雙人漫步機、雙人大轉輪、雙人肩關節康復器、雙人上肢牽引器等。

富里鄉公所表示，由於這些運動健身設施各具特色，且深受民眾好評，因此今年決定延續計畫，選在東里村村辦公處旁及明里村村辦公處旁新設健身運動器材，品項包括雙人漫步機、單槓、單人的滑雪器、單人上肢牽引器、搖搖馬等，同時還會增設小孩海馬搖座，預計10月中旬完工，讓家庭成員皆能一起享受運動的樂趣。

富里鄉長江東成今天參加東里村辦公處健身運動器材動工儀式表示，運動健身設施的設置，不僅能提供民眾便利的運動場地，也希望藉此鼓勵鄉親和親友一同運動，提高運動頻率，養成持之以恆的健康生活方式。公所會以逐年每村都設置為目標，努力打造健康、活力的鄉鎮環境，讓鄉民在享受運動樂趣外，也透過合作運動促進社交互動。