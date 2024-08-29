副總統蕭美琴今天上午接見「台瑞典國會議員協會」(STPA)跨黨派訪問團，對於瑞典政府多次公開表達對區域安全情勢的關切，以及反對使用武力或脅迫改變現狀，她感謝包括瑞典在內的國際友人們，持續與我們站在一起，捍衛共享的價值與利益。

「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團今天由議員芙娜薇（Lotta Johnsson Fornarve）率領，在外交部次長陳立國陪同下，赴總統府拜會蕭美琴，芙娜薇曾任瑞典國會副議長，成員另包括外交委員會韋納霍爾議員（John Weinerhall）及國防委員會哈格斯坦議員（Göran Hargestam）。

蕭美琴首先代表賴清德總統、我國政府和人民，歡迎瑞典國會組織跨黨派代表團訪臺，持續關心臺灣與瑞典的夥伴關係。並感謝瑞典政府多次公開表達對區域安全情勢的關切，以及反對使用武力或脅迫改變現狀的立場。

她說，我們都很關心維護區域的和平穩定，及保護我們得來不易的民主與自由，她感謝包括瑞典在內的國際友人們，持續與我們站在一起，捍衛共享的價值與利益。也感謝訪團遠道而來，她看到訪團在臺灣參訪的相關文章，很高興訪賓有機會親身見證臺灣強健的民主及社會韌性。