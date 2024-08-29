高雄一名41歲陳姓男子大學時因無法承受壓力，出現自言自語、多疑等症狀，家人一度以為他中邪，不停奔波宮廟加給他喝符水，希望能讓情況好轉，不過陳男經凱旋醫院診斷後，確診為思覺失調症，多年來病況不穩，直到5年前接受長效針劑治療，逐漸穩定疾病，重拾吉他音樂教學的工作。

陳男在大學時因壓力，陸續出現幻聽、自言自語、多疑等症狀，曾被誤會是「中邪、鬼上身」，甚至帶到宮廟求神問卜仍不見改善，最後就醫確診為思覺失調症，但因抗拒用藥，家庭關係緊張，反覆惡化，多次住院治療，直到5年前住院期間接受長效針劑治療與專業醫療團隊照護，逐漸穩定疾病，如今與父母相處和樂，也重拾音樂教學的工作。

高雄市立凱旋醫院兒童青少年精神科主任蔡景宏表示，思覺失調症「原來是大腦生病了」，病友可能因腦部功能失調，出現妄想、幻覺幻聽、激動不安、整理思緒困難、辨識動作或解讀面部表情困難等症狀，好發於20至30歲，國內罹病人數約15萬人。

高雄市立凱旋醫院院長周煌智表示，思覺失調症是需要持續醫療介入的慢性腦部疾病，也是我國在強化社會安全網第二期計畫的重要照護病友。凱旋醫院響應國家政策，結合社區醫療資源，針對疑似思覺失調症等精神疾病個案，提供初次到場訪視評估、早期介入醫療、復健與長期照護等一條龍服務，且依據國內外治療指引，綜合病人個體情況，適時使用長效針劑。以民國2022年為例，凱旋醫院執行「疑似或社區精神病人照護優化計畫」收治總案數114件，其中51件為思覺失調症病友，分別占高雄市總數228件、思覺失調症85人的5成與6成。

大部分思覺失調症病友在表現出明顯症狀前，都有一段數周至數個月、甚至一年以上的前驅期。蔡景宏表示，這期間的症狀飄忽多變、時隱時現，但不用等到明顯發病，個人功能多半已受到影響。如果能透過積極的早期介入措施（Early Intervention of Psychosis, EIP），除了可以阻緩3到4成個案發展為精神疾病；早期積極治療也可幫助近6成初發病的病友達到緩解。

高雄市立凱旋醫院高年精神科主任鄭塏達進一步說明，國內外醫界一致建議，將長效針劑列為思覺失調症的優先用藥選擇之一。根據衛福部健保署健保資料庫研究結果顯示，相較於口服抗精神病藥物，思覺失調症病友使用長效針劑治療，其住院風險降低6成、半年內精神科急性病房再住院風險降低6成；急診風險降低4成、治療後兩年死亡風險減少4成，凸顯出長效針劑對於穩定思覺失調症病況的助益。因此，為優化精神病友的照護，自2022年起健保總額新增精神科長效針劑藥費27億元專款專用，讓國內精神病友的醫療選擇與國際接軌，期盼幫助更多病友能盡早，沒有負擔地接受長效針劑治療。

鄭塏達表示，長效針劑有助維持病況，防止一再復發而導致腦部功能退化，每位思覺失調症病友原則上都適用長效針劑。特別建議對於無法每日規律使用口服藥物的病友的、首次發病、年輕族群與每次回診需請假者，可主動諮詢醫師，優先選擇長效針劑。

目前台灣思覺失調症長效針劑治療覆蓋率約20％，相對際長效針劑覆蓋率3到4成以上的目標仍有努力的空間。期待政府可持續、甚至挹注更多資源，為病友及早穩控病況、回歸社區、安心擁抱家人與生活上投入更多支持。

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