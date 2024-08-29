彰化縣長王惠美（左）與扮成「爌世英雄」的藝人白雲（右）一起為「2024彰化爌肉飯節」宣傳。（孫英哲攝）

「爌肉小子」鑰匙圈仿真度十足。（孫英哲攝）

爌肉飯是彰化小吃三寶之一，彰化縣政府將從9月1日起舉辦為期兩個月的「2024彰化爌肉飯節」尋找「爌世英雄」數位集章活動，經過嚴選的50家爌肉飯店參與集章，累積最多集章的民眾，將可獲得1年份365碗的免費爌肉飯餐券，成為「爌世英雄」。

彰縣府中庭今天布置成拳擊擂台，象徵彰化爌肉飯制霸擂台，彰化縣長王惠美邀請爌肉飯店家、各級民代與會，還請來身材肉肉的藝人白雲扮成「爌世英雄」登場，一起為「2024彰化爌肉飯節」宣傳。

王惠美表示，彰化縣爌肉飯節自9月1日起至10月31日辦理尋找爌世英雄數位集章活動。縣府在7月間由鄉親及神秘客推薦爌肉飯店家，從100多家中嚴選出50家，製成Google美食地圖，並邀請這50家店家參與數位集章活動。

民眾在活動期間到活動店家消費，即可透過「愛玩彰化」官方帳號集章，集滿3個章可參加抽獎，累計5個章可兌換限量版「爌肉小子」鑰匙圈，累計20個章則可換取限量彰化古城紀念碗。累積最多章數的民眾，可獲1年份365碗的免費爌肉飯餐券，成為本次活動的「爌世英雄」，第2、3名分別有100碗、50碗免費爌肉飯餐券。

彰化爌肉飯從早到晚24小時都可以吃的到，很多鄉親早上起床都要吃1碗爌肉飯來「通血路」。黃姓民眾說，他常常早上7點多到彰化市成功路上的「泉」爌肉飯吃早餐，通常會來碗爌肉飯，再搭配青菜湯，吃飽了，也補足了整天的元氣活力。

爌肉飯最多的城市非彰化莫屬，稱得上是爌肉飯之都。王惠美說，彰化是全國第3大養豬產地，藉由爌肉飯節，也推廣「彰化健康豬」品牌，縣府會到畜牧場抽驗飼料、血液及肉品藥物殘留、且有獸醫師把關，讓大家吃得安心、買得放心。