自今年9月1日起，金門酒廠將攜手兩位調酒界的標誌性人物-亞洲50大酒吧《Bar Mood Taipei》創辦人Nick及最具指標專業調酒Youtuber、也是《三藩市酒吧》創辦人之一Brandon，於全台60間話題酒吧共同推出全新高粱調酒系列，旨在突破傳統、創造嶄新的品牌形象，融入年輕世代酒吧文化中，金門酒廠董事長吳昆璋表示：「這次的酒吧通路合作是金門酒廠品牌創新中的關鍵一環，我們希望以代表台灣的金門高粱酒為基酒，打造出世界級的經典調酒，並藉此推動品牌走向年輕族群。」這次合作的兩款調酒，將在全台60間酒吧同步推出，為消費者帶來不同以往的驚喜體驗。

Bar Mood Taipei 創辦人 Nick Wu 吳盈憲調製「金門之韻 Kinmen Harmony」。(圖/金門酒廠實業股份有限公司提供)

這次的合作特別邀請了《Bar Mood Taipei》的創辦人Nick，他曾榮獲World Class台灣調酒冠軍與World Class世界調酒雙項冠軍，並引領Bar Mood Taipei四度榮獲「亞洲最佳50酒吧」的殊榮。在2022年，Bar Mood Taipei還獲頒「最佳永續經營酒吧」的榮譽。Nick秉持著積極探索雞尾酒無限可能性的理念，不僅在餐酒搭配中與多位米其林主廚合作，還不斷追求菜餚與調酒之間的創意碰撞。這次，他精心設計了一款名為「金門之韻 Kinmen Harmony」的經典調酒，這款調酒巧妙融合了金門高粱酒58度的醇厚風味與茉莉花綠茶的優雅清香，讓每一口都彷彿帶領品酩者穿越時空，細細品味金門島的歷史與韻味。Nick精心加入了檸檬酸、柑橘苦精和檜木苦精，創造出層次豐富、餘韻悠長的獨特風味，這不僅是一杯調酒，更是一場感官的饗宴。

三藩市酒吧創辦人Brandon調製「金高來一Shot Kinmen Shot」。(圖/金門酒廠實業股份有限公司提供)

另一位是Youtube頻道Stupid Bar當家調酒師、《三藩市酒吧》創辦人Brandon，累積超過10年的實戰資歷，至今累積超過37萬訂閱，2024年創立台北最歡樂的Some Fun三藩市酒吧，運用原住民的元素變化出許多招牌調酒，用不同的角度展現台灣風情；Brandon設計的「金高來一Shot Kinmen Shot」，是一款充滿台灣風情的輕鬆調酒，融合了38度金門高粱酒的清冽風格，並巧妙地搭配了台灣四季的代表性食材：春天的紫蘇、夏天的西瓜、秋天的水蜜桃與冬天的櫻花；這款調酒不僅色澤粉嫩、口感酸甜平衡，更在尾韻中帶有淡雅的高粱酒香和梅子的果香，適合以Shot的方式入喉，輕鬆一口，便能感受到金門高粱酒的獨特魅力，為金門高粱酒帶來了全新的創意。

金門酒廠精挑細選全台60間話題酒吧。(圖/金門酒廠實業股份有限公司提供)

金門酒廠精挑細選了全台北中南乃至離島共60間話題酒吧，一同串聯此次的盛會，民眾們只要到有合作的60間酒吧皆可點到Nick與Brandon特別設計以金門高粱酒為基酒調製的「金門之韻Kinmen Harmony」與「金高來一Shot Kinmen Shot」，一品金門高粱調酒的獨特魅力、一飲入坑，邀請大家跑Bar跑起來！(酒後不開車 安全有保障)

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