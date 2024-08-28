有民眾在網路上發文表示，高雄前金區某間居酒屋害他與友人共7人上吐下瀉，去滑店家的評論發現受害者不只他們。根據高雄市衛生局統計，共有12人出現腸胃不適症狀，派員稽查店家，發現垃圾桶未加蓋、抽油煙機設備須清洗等多項缺失，勒令店家停業5日澈底清消改善，若檢體檢出病原菌，將依食品衛生管理法裁罰。

有網友在臉書上發文，表示自己與友人共7人到前金區某間居酒屋消費，當下有與店家反映肉好像沒熟、味道怪怪的等問題，但店家服務人員將餐點拿進去廚房與主廚確定後，表示店家的餐點沒有問題，便沒有下文，沒想到7人回家後上吐下瀉，一滑評論才發現，當天也有其他顧客出現腸胃不適問題。

根據衛生局統計，23日用餐的顧客有12人出現嘔吐、腹瀉等症狀，無人住院，最早發病日為24日，經衛生局派員稽查，發現店家有垃圾桶未加蓋、抽油煙機設備須清洗、作業環境冷藏／凍未有溫度記錄表、從業人員無體檢報告、食材未離地放置、未依規定先進先出等缺失，令業者自8月26日自主停業5日，落實環境清消，經複查合格才可復業。

衛生局表示，現場已同步針對可疑的食材，包括月見雞肉丸子、威靈頓豬排、雞肉串及環境進行抽驗，檢驗致病原，並針對8名廚工及發病個案採檢人體檢體檢驗中，若檢出病原菌，將依食品衛生管理法第15條第1項及44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。