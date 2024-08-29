終場加權指數下跌168.81點、收於22201.85點，跌幅0.75％，失守5日、10日線，成交量增至3352.06億元。櫃買指數則開低走高，早盤下跌0.72％後翻紅走揚，最高上漲0.43％至273.79點，終場上漲0.26％、收於273.32點，成交量增至1266.95億元，表現強於大盤。

盤面各類股跌多漲少，由光電股勁揚2.45％獨強，航運、橡膠、電子零組件、電子通路股齊揚逾0.5％居次，居家生活股漲近0.5％。金融股小跌0.7％，成交量最大的電子股跌近1％，半導體及油電燃氣齊跌約1.4％，綠能環保股跌近1.7％，表現明顯偏弱。

權值股今日表現偏弱，僅大立光(3008)勁揚逾6％、聯發科(2454)漲逾4％獨撐大局，長榮(2603)及玉山金(2884)力守紅盤、日月光投控(3711)持平，鴻海(2317)小跌0.5％。權王台積電(2330)及廣達(2382)齊跌逾2％，中信金(2891)及台塑化(6505)齊跌逾1.5％，表現明顯偏弱。

元富投顧指出，輝達展望未達市場高標，短期AI科技股激勵有限，鑒於美國經濟降溫、美股季節性淡季及大選不確定性，預計美股仍將持續震盪，台股維持震盪整理輪動格局，半導體半導體及AI相關族群有機會築第二隻腳，下檔支撐先看半年線21500點至月線21800點。

操作策略方面，元富投顧認為，半年報優於預期、且下半年可望成長的公司拉回可留意。富邦投顧則建議，台股拉回整理時減碼線型走空、業績展望欠佳股，逢低可加碼業績展望佳傳產股及蘋果新機受惠股。