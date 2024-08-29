高雄張姓民眾在2020年11月於知名家具品牌「詩肯柚木」購買1張強化玻璃石板桌，卻在今年8月25日突然無故破裂。（張姓民眾提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄張姓民眾在2020年11月於知名家具品牌「詩肯柚木」購買1張強化玻璃石板桌，卻在今年8月25日突然無故破裂，張姓民眾質疑店家賣出的桌子是瑕疵品，且廠商不願負擔任何賠償，令他們相當無奈，詩肯柚木則回應，該項產品無法維修，且已過保固期，並非故意不協助顧客。對此，高市府消保室表示，若消費者有相關疑慮，可向消保單位陳情，他們將介入協調。

張姓民眾表示，他們於2020年11月在「詩肯柚木」以2萬6900元購買一張強化玻璃石板桌，不過，使用僅僅3年多時間桌子無故爆裂，當時小孩正在桌上寫作業，還有2歲的小孩在旁邊地板玩，突然聽到有東西爆裂的聲響，才趕快衝過去把小孩抱走，幸虧都沒有人受傷，但至今想到還是餘悸猶存，覺得相當危險。

張姓民眾指出，對於桌子沒有異常撞擊就突然爆裂相當不解，懷疑是買到瑕疵品，但購買桌子當時並沒提到保固時間，因此立即向「詩肯柚木」聯繫，令他們不滿的是，大品牌的桌子在家中突然爆裂，但廠商卻不願意了解或處理，只說可能是溫差導致熱漲冷縮而破裂，且已經過保，這理由讓他們無法接受，廠商除了沒要賠償，甚至請他們運走還要索取清運費用，讓大家都相當憤怒。

對此，詩肯柚木回應，他們售出的產品原則上保固期大多為1年，但其實他們對顧客都相當友善，即便是過保的產品有損壞，他們都會協助客人維修，經過了解後，張姓民眾購買的這張桌子已經超過3半時間，確實已過保固期，且因為是強化玻璃材質，剛張桌子裂開實在沒有辦法維修，他們可以理解顧客家具損壞難免不開心，但他們絕對不會因為產品已賣出就不管售後服務，只是此案真的過保又無法修復，希望顧客能夠諒解。

對此，高市府消保室主任殷茂乾表示，若消費者有相關疑慮，可以向消保單位提出申訴，他們會介入協調，協助消費者及廠商解決消費糾紛。